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الأردن يحتج على "الاعتداءات على مسيحيي القدس واقتحامات الأقصى"

05 أكتوبر 2023 . الساعة 11:17 بتوقيت القدس
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الأردن يحتج على ممارسات الاحتلال في القدس والأقصى

وجهت وزارة الخارجية الأردنية، مذكرة لسفارة الاحتلال الإسرائيلي، أعربت فيها عن احتجاجها على الاعتداءات المتصاعدة على مسيحيي القدس، واقتحامات المستوطنين وقيودالاحتلال على المسجد الأقصى.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير سفيان القضاة: إن "المذكرة تضمنت التأكيد على وجوب امتثال الاحتلال بصفته القوة القائمة على الأرض، لالتزاماته وفقا للقانون الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة ومقدساتها، والامتناع عن أي إجراءات من شأنها المساس بحرمة الأماكن المقدسة ووضع حد لمحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس".

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وأكدت المذكرة احتجاج الأردن على اقتحامات المتشددين والمستوطنين وأعضاء من الكنيست الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وعلى فرض قيود على دخول المصلين للمسجد، والسماح للمتطرفين بالاعتداء وتدنيس المقابر الإسلامية في محيط المسجد الأقصى المبارك، والاعتداءات المتصاعدة على مسيحيي القدس المحتلة.

واعتبر الناطق باسم الخارجية الأردنية أن "الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة على المقدسات تنذر بالمزيد من التصعيد وتمثل اتجاها خطيرا يجب العمل على وقفه فورا".

 يأتي ذلك، عقب انتشار مقطع فيديو لمستوطنين يبصقون عمدا أمام حرم كنيسة في القدس القديمة، كذلك مع تواصل اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى.

المصدر / وكالات
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