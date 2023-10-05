خاص: قيمة الشرط الجزائي في عقد حمادة شبير مع الأهلي

غزة / مؤمن الكحلوت:

جدد مجلس إدارة النادي الأهلي ثقته بالكابتن حمادة شبير، بعدما قدم اسقالته في وقت سابق، واتفق معه بالاستمرار في منصبه، حتى نهاية الموسم الحالي 2023/2024.

ووثق مجلس الإدارة العقد المُبرم مع شبير، عند أحد المحاميين في غزة، حيث يأتي الاتفاق الجديد في اطار تنظيم العلاقة، وحفظ الحقوق ومعرفة الواجبات لكلا الطرفين، على أن يلتزم كل طرف بما تم الاتفاق عليه، أو دفع الشرط الجزائي المبُرم بالعقد.

وحصل " فلسطين أون لاين " على أبرز الشروط التي نص عليها العقد، أنه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، على أن يحصُل شبير على راتبه كاملاً حسب إمكانيات النادي، وعدم تلويح الأخير بالاستقالة والالتزام بقيادة الفريق، وفي حال لم يلتزم أحدهما ببنود العقد، يدفع شرط جزائي بقيمة 3000 ألف دولار.

ويُعتبر شبير المدرب الوحيد في غزة حالياً، الذي قام بعمل عقد مكتوب مع ناديه يتضمن شرط جزائي، علماً أنها الحالية الثانية التي تحصل، بعدما سبقه احميدان بربخ مع اتحاد خانيونس قبل 3 سنوات.

وأشاد رئيس النادي الأهلي د. صلاح طينة بقدرات شبير الفنية، واعتبره مكسب كبير للنادي الأهلي، ويقود بمجهودات كبيرة مع فريق كرة القدم، رغم الأوضاع التي يعيشها النادي.

ويقود شبير الأهلي للموسم الثاني توالياً، وللمرة الرابعة في مسيرته التدريبية، وحقق معه انجاز الصعود للدوري الممتاز في 3 مناسبات.

وحقق الأهلي تحت قيادة شبير نتائج لافتة الموسم الحالي، رغم الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها النادي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين وخسارتين، ويتطلع للبقاء بين الكبار الموسم القادم.

وكان شبير قد لوح بالاستقالة أكثر من مرة، بعد تلقيه عرضاً مغرياً من أحد أندية الدرجة الممتازة، قبل أن يتراجع عنها ويعود لقيادة تدريبات الفريق من جديد.