غزة / مؤمن الكحلوت:

جدَّد مجلس إدارة النادي الأهلي ثقته بالكابتن حمادة شبير، بعدما قدَّم اسقالته في وقت سابق، واتفق معه بالاستمرار في منصبه، حتى نهاية الموسم الحالي 2023/2024.

ووثَّق مجلس الإدارة العقد المُبرم مع شبير، عند أحد المحامين في غزة، حيث يأتي الاتفاق الجديد في إطار تنظيم العلاقة، وحفظ الحقوق ومعرفة الواجبات لكلا الطرفين، على أن يلتزم كل طرف بما تمَّ الاتفاق عليه، أو دفع الشرط الجزائي المبُرم بالعقد.

وحصل " " على أبرز الشروط التي نص عليها العقد، أنه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، على أن يحصُل شبير على راتبه كاملاً حسب إمكانات النادي، وعدم تلويح الأخير بالاستقالة والالتزام بقيادة الفريق، وفي حال لم يلتزم أحدهما ببنود العقد، يدفع شرطًا جزائيًّا بقيمة 3000 دولار.

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ويُعتبر شبير المدرب الوحيد في غزة حاليّاً، الذي قام بعمل عقد مكتوب مع ناديه يتضمن شرطًا جزائيًّا، علماً أنها الحالية الثانية التي تحصل، بعدما سبقه احميدان بربخ مع اتحاد خان يونس قبل 3 سنوات.

وأشاد رئيس النادي الأهلي د. صلاح طينة بقدرات شبير الفنية، واعتبره مكسبًا كبيرًا للنادي الأهلي، ويقود بمجهودات كبيرة مع فريق كرة القدم، رغم الأوضاع التي يعيشها النادي.

ويقود شبير الأهلي للموسم الثاني توالياً، وللمرة الرابعة في مسيرته التدريبية، وحقَّق معه إنجاز الصعود للدوري الممتاز في 3 مناسبات.

وحقَّق الأهلي تحت قيادة شبير نتائج لافتة الموسم الحالي، رغم الأوضاع المالية الصعبة التي يعيشها النادي، حيث يحتل المركز السابع برصيد 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين وخسارتين، ويتطلع للبقاء بين الكبار الموسم القادم.

وكان شبير قد لوَّح بالاستقالة أكثر من مرة، بعد تلقيه عرضاً مغرياً من أحد أندية الدرجة الممتازة، قبل أن يتراجع عنها ويعود لقيادة تدريبات الفريق من جديد.