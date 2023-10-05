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سجَّل هدفًا رائعًا ليُغمى عليه بعدها مباشرة داخل الملعب

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بالفيديو سجَّل هدفًا رائعًا ليُغمى عليه بعدها مباشرة داخل الملعب

05 أكتوبر 2023 . الساعة 10:49 بتوقيت القدس
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مشهد من إغماء اللاعب بعد تسجيل هدفه في مرمى تيرمولي 1920

سقط لاعب روما سيتي فاقدًا للوعي بعد تسجيله هدفًا رائعًا في شباكه فريق "تيرمولي 1920"، خلال فعاليات دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.

وأنهى نيكولو ديلماسترو، هجمة مرتدة بتسديدة متقنة، وسجَّل هدفًا رائعًا قبل أن يحدث الأسوأ.

وحسبما ذكرت صحيفة "الماركا" الإيطالية فإن الحادثة وقعت في المباراة التي جمعت بين فريقي تيرمولي 1920 وروما سيتي، والتي انتهت بفوز الفريق الزائر بنتيجة 2-4، الأحد الماضي.

ومباشرة بعد تسجيله الهدف، انهار فاقدًا للوعي، مما تسبَّب في حالة من الذعر بين جميع الحاضرين.

وسرعان ما طلب زملاؤه المساعدة الطبية، دون أن يعرفوا بالضبط أسباب سقوط اللاعب فاقدًا للوعي.

ووفق موقع "ترانسفير ماركت" يبلغ عمر اللاعب الإيطالي 18 عامًا، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وانضم لروما سيتي في سبتمبر 2023.

وتمَّت رعاية اللاعب على الفور في الملعب، وتمَّ استبداله، لم يقدّم نادي روما سيتي معلومات حول أسباب انهيار اللاعب.

المصدر / وكالات
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