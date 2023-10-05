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بينهم 3 بحالة حرجة.. إصابة 5 جنود إسرائيليين في مخيم طولكرم

فجر اليوم

بالفيديو بينهم 3 بحالة حرجة.. إصابة 5 جنود إسرائيليين في مخيم طولكرم

05 أكتوبر 2023 . الساعة 09:49 بتوقيت القدس
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إصابة جندي إسرائيلي (أرشيف)

أعلن الإعلام العبري، صباح اليوم الخميس، إصابة 5 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات فجر اليوم بطولكرم.

وقال الإعلام العبري، إن 3 من الجنود المصابين بحالة خطيرة جدًّا.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية، أن الجنود المصابين في طولكرم هم من الوحدة الخاصة، وقد أصيبوا بعد انفجار عبوة ناسفة خلال انسحابهم.

وكان نشطاء نشروا صباح اليوم الخميس، مقطعًا مسجّلًا للحظة إصابة جندي من قوات الاحتلال في مخيم طولكرم برصاص المقاومة فجر اليوم.

وظهر خلال المقطع القصير، سقوط الجندي الإسرائيلي أرضًا، بعد إصابته بالرصاص، ثم محاولة سحبه من قِبل جنود آخرين من المكان.

وكانت اشتباكات مسلَّحة ومواجهات عنيفة، اندلعت فجر اليوم، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

ودارت مواجهات عنيفة بين الشباب وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز السام باتجاههم.

وأعلنت كتائب القسام- الضفة الغربية عبر حسابها على تيلجرام أن مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية بالأسلحة المتنوعة مع القوات الصهيونية المتوغلة لمخيم طولكرم، موقعين إصابات محققة في صفوف العدو.

المصدر / فلسطين أون لاين
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