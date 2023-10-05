الاعلام العبرية يكشف تفاصيل تحذير ساخن من رئيس الشاباك لبن غفير

كشف الإعلام العبري، صباح اليوم الخميس، عن محادثة هاتفية جرت ما بين رئيس جهاز "الشاباك" (الأمن الداخلي)، رونين بار، ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وبحسب الإعلام العبري، فإن المحادثة الهاتفية أوصلت تحذيرا ساخنا لبن غفير، بالا يقم بأي اقتحام للمسجد الأقصى خلال أيام "عيد العرش".

وأوصى بار بن غفير بعدم اقتحام الأقصى في "عيد العرش"، مستعرضا أمامه التوترات المختلفة بالأقصى والتداعيات المحتملة لاقتحامه بهذه الفترة المتوترة.

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وفي السياق، عرض رئيس الشاباك على المتطرف بن غفير، معلومة استخبارية، إلا أن الأخير أطلق كلمة محورها أن "اقتحامه أمر مقدس".

ونوه بار إلى التداعيات الأمنية التي من الممكن أن يحدثها اقتحامه (بن غفير) للأقصى، إلى جانب إمكانية حدوث تداعيات سياسية ودبلوماسية مع العديد من الأطراف.

الإعلام العبري، أكد في نشره هذا الخبر أن بن غفير يحمل علاقات "معقدة" مع الشاباك والأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

واليوم الخميس هو آخر أيام ما يسمى عيد العرش العبري، والذي اعتاد ساسة الاحتلال المتطرفين اقتحام المسجد الأقصى فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين