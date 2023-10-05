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الطقس: أجواء غائمة جزئياً وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

05 أكتوبر 2023 . الساعة 08:33 بتوقيت القدس
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مدينة غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الخميس، غائما جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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طقس الخميس 5 أكتوبر

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 6 أكتوبر

وغدا الجمعة، تكون الأجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئيا إلى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس السبت 7 أكتوبر

والسبت، يكون الجو خريفيا لطيفا في معظم المناطق وغائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الأحد 8 أكتوبر

والأحد المقبل، يكون الجو خريفيا لطيفا في معظم المناطق وغائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، حيث تبقى حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الطقس #درجات الحرارة

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