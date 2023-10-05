استشهاد مقاوم في عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين قرب طولكرم

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار صباح اليوم الخميس، على شابين في قرب قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وقالت مصاد عبرية إن مقاومين أثنين أطلقا النار على مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة " أفني حيفتس" وانسحبا من المكان، ومن ثم فتحا النار على قوات للجيش عند حاجز تم نصبه أثناء عمليات البحث عنهما.

وذكرت المصادر ذاتها أن مقاومًا أستشهد وأصيب الآخر، وتم العثور على سلاح من طراز M-16 في مركبتهما.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال منعت فرق الإسعاف من الوصول عند مدخل المستوطنة والقريبة من قرية شوفة بطولكرم.

الخبر يتبع..

المصدر / فلسطين أون لاين