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بالفيديو استشهاد شابين برصاص الاحتلال قرب طولكرم

05 أكتوبر 2023 . الساعة 08:20 بتوقيت القدس
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استشهاد مقاوم في عملية إطلاق نار على مركبة للمستوطنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شابين صباح اليوم برصاص الاحتلال قرب مدينة طولكرم.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، إن الشهيدين هما، عبد الرحمن فارس عطا وحذيفة عدنان فارس.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار صباح اليوم الخميس، على الشابين قرب قرية شوفة جنوب شرق طولكرم.

وقالت مصاد عبرية إن مقاومين اثنين أطلقا النار على مركبة للمستوطنين قرب مستوطنة "أفني حيفتس" وانسحبا من المكان، ومن ثم فتحا النار على قوات للجيش عند حاجز تم نصبه في أثناء عمليات البحث عنهما.

وزعمت المصادر ذاتها أنه تمَّ العثور على سلاح من طراز M-16 في مركبتهما.

ونعت مساجد طولكرم الشهيدين عبد الرحمن فارس عطا، وحذيفة عدنان فارس، وأعلنت الإضراب والحداد.

وكما أعلنت فصائل العمل الوطني في طولكرم الإضراب الشامل، حداداً على أرواح الشابين اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال.

 

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الاحتلال منعت فِرق الإسعاف من الوصول عند مدخل المستوطنة والقريبة من قرية شوفة بطولكرم.

الخبر يتبع..

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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