الشعبية: حملة الاحتلال المسعورة ضد شعبنا لن تثنينا عن مواصلة المقاومة

أكّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن الحملة العسكرية المسعورة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد شعبنا في الضفة المحتلة، لن تثنيَ شعبنا عن مواصلة طريق المقاومة ومواجهة جرائم الاحتلال المتواصلة.

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واعتبرت الجبهة، في بيان، أن قيام الاحتلال بتصعيد اقتحامات المسجد الأقصى واقتحام مدينة نابلس، واستمرار اقتحام المنازل، والعبث وتخريب البنية التحتية وتدمير وحرق الممتلكات، وسرقة بعض المقتنيات الشخصية، واعتقال الشبان، هو جزء من الحملة الممنهجة التي تستهدف المقاومة في الضفة المحتلة.

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ووجهت التحية لأبناء شعبنا في مدينة نابلس، الذين وقفوا موحدين في تصديهم البطولي لعدوان الاحتلال المستمر عليها بإرادتهم وعزيمتهم التي لم ولن تلين.

المصدر / فلسطين أون لاين