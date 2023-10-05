إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي داهمت مدينة نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين مقام يوسف.

اقرأ أيضا: بالفيديو مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس



وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي في مخيم بلاطة، وشاب أصيب بقنبلة غاز مباشرة في رأسه، إضافة إلى 90 حالة اختناق، وإصابة سقوط.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ترافقها جرَّافات عسكرية الليلة المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ تمهيدًا لاقتحام المستوطنين لمنطقة مقام يوسف.

شاهد | جانب من اقتحام المسـ..ـــتوطنين لمقام يوسف شرق #نابلس pic.twitter.com/7X5l8THCAC — فلسطين أون لايـن (@F24online) October 4, 2023

أفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت شرق نابلس، في حين استبق شبان الاقتحام بإغلاق الطرق وإشعال إطارات سيارات.

وأظهرت مقاطع فيديو استهداف الشباب الثائر لمركبات الاحتلال العسكرية بالحجارة والعبوات محلية الصنع، واشتعال النيران في مركبات الاحتلال.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة للمنطقة الشرقية لمدينة نابلس، تخللها إطلاق نار وعبوات ناسفة، وإعطاب جيب لجيش الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين