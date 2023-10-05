حيتان قاتلة تهاجم خنازير البحر حتى الموت!

بدون سبب معلوم تستهدف الحيتان القاتلة من نوعية أوركا، خنازير البحر، بشكل متكرر، على عكس أقاربهم الذين يأكلون الثدييات.

وبرغم شراستها، إلا أن حيتان أوركا محبوبة، كما أنها مهددة بالانقراض، إضافة إلى أنها انتقائية في طعامها، ولا تستهلك شيئًا تقريبًا سوى سلمون شينوك، حيث تبتلع حوالي عشرين سمكة يوميًا حسب الموسم.

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وبحسب دراسة في مجلة علوم الثدييات البحرية ونشرها موقع sciencealert، قالت إنه بين عامي 1962 و2020، قام العلماء بفهرسة ما مجموعه 78 حالة حيث قامت الحيتان القاتلة المقيمة بمضايقة خنازير البحر في بحر ساليش، الذي يمتد بين ولاية واشنطن في الولايات المتحدة وكولومبيا البريطانية في كندا.

وشملت سلوكيات التنمر التي تتبعها الحيتان القاتلة دفع خنازير البحر بأنفها، وإمساكها في فمها، وموازنة خنازير البحر فوق الماء، وصفع خنازير البحر بذيلها، وخدش خنازير البحر بأسنانها، وفي بعض الأحيان تلعب مجموعات من الحيتان القاتلة لعبة "تمرير خنازير البحر"، والتي تتضمن رمي الخنزير من فرد إلى آخر.

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ويقول مراقبو الحيتان الذين رأوا هذه المشاهدات إن الحيتان القاتلة تتلاعب بخنازير البحر، وتسمح لها بالهروب لفترة وجيزة قبل مطاردتها مرة أخرى، وفي 28 من المشاهدات المسجلة، قتلت حيتان الأوركا خنازير البحر، والغريب أنه لم يكن هناك أي دليل على استهلاك الخنازير المقتولة.

وسجلت الدراسة أنه في معظم الحالات، كان ضحايا خنازير البحر صغارًا – بحجم سلمون شينوك – وهو نوع كبير من الأسماك يمكن أن يصل طوله أحيانًا إلى ما يقرب من 1.5 متر ووزنه يصل إلى 59 كيلوغرامًا.

وتقول ديبورا جايلز، الخبيرة الرائدة في حيتان أوركا، إن الحيتان القاتلة التي تأكل الأسماك لديها بيئة وثقافة مختلفة تمامًا عن الحيتان القاتلة التي تأكل الثدييات البحرية – على الرغم من أن المجموعتين تعيشان في نفس المياه، لذلك يجب أن نستنتج أن تفاعلاتها مع خنازير البحر تخدم غرضًا مختلفًا، ولكن هذا الغرض كانت مجرد تكهنات حتى الآن.

وبناءً على تحليلهم، طرحت جايلز وزملاؤها 3 أسباب محتملة وراء قيام الحيتان القاتلة التي تأكل الأسماك بالتقاط خنازير البحر، أحدها هو شكل قاس من اللعب الذي يمكن أن يكون ممتعًا ولوحظ أن حيتان أوركا يحملون خنازير البحر على ظهورهم، أو بين عدة أفراد، مما يظهر تقريبًا على أنها "لعبة" حيث كان الهدف هو إبقاء خنازير البحر خارج الماء، وفي بعض الأحيان يفعلون ذلك لساعات، بعد فترة طويلة من موت خنازير البحر.

السبب الثاني هو أن اصطياد خنازير البحر يمكن أن يكون أيضًا ممارسة صيد، وتعتبر الفرضية النهائية التي طرحتها جايلز وزملاؤه مثيرة للاهتمام وهي أن الحيتان القاتلة ربما تحاول رعاية خنازير البحر الضعيفة أو المريضة كما لو كانت صغارها.

المصدر / وكالات