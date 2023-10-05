صدمة جديدة لنادي اتحاد خانيونس

غزة / مؤمن الكحلوت:

تلقى نادي اتحاد خانيونس صدمة جديدة، بعدما تأكد إصابة مهاجمه خالد النبريص، وغيابه عن الملاعب لأسبوعين قادمين.

ويعاني النبريص من إصابة تعرض لها في المباراة الأخيرة مع المنتخب الأولمبي أمام هونغ كونغ في دورة الألعاب الآسيوية في الصين، حيث أكدت الفحوصات الطبية بوجود تمزق في أربطة القدم اليمنى.

وعاد النبريص لغزة أول من أمس، رفقة زميله في الفريق أحمد كلاب، حيث سيظهر كلاب مع فريق الاتحاد في المباراة المقبلة أمام شباب جباليا يوم السبت القادم، بينما سيغيب النبريص وزميله ويوسف لولو الذي يُنفذ عقوبة الإيقاف للجولة الثالثة.

وفي سياق آخر من المتوقع أن يفقد اتحاد خانيونس حارس المرمى عبد الرحمن النبريص بسبب استدعائه للمشاركة مع منتخب كرة القدم الخماسية، علماً أن لاعبي غزة غادروا قبل أيام للالتحاق بمعسكر المنتخب.

ولم يتحدد موعد سفر الحارس النبريص، بسبب عدم صدور تأشيرة دخول للبنان، ويحاول اتحاد الكرة العمل على لحاقه ببعثة المنتخب إلى طاجيكستان مباشرة دون الذهاب إلى لبنان لخوض المعسكر التدريبي، ما يعني غيابه عن الفريق في جولة على الأقل في حال غادر غزة

من جهة أخرى، استعاد فريق الاتحاد لاعبه عمر أبو عبيدة، بعدما غاب عن الفريق في الجولة بسبب عقوبة الإيقاف لحصوله على 3 بطاقات صفراء.

ويحتل فريق اتحاد خانيونس المركز الثالث على سلم جدول ترتيب برصيد 12 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن المتصدر اتحاد الشجاعية.