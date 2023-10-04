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مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس

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بالفيديو مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس

04 أكتوبر 2023 . الساعة 23:40 بتوقيت القدس
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مواجهات إثر اقتحام قوات الاحتلال المنطقة الشرقية بنابلس

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي ترافقها جرَّافات عسكرية الليلة المنطقة الشرقية من مدينة نابلس؛ تمهيدًا لاقتحام المستوطنين لمنطقة قبر يوسف.

وأفادت مصادر محلية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت شرق نابلس، في حين استبق شبان الاقتحام بإغلاق الطرق وإشعال إطارات سيارات.

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وفور اقتحام قوات الاحتلال اندلعت مواجهات مع الشبان الذين استهدفوا تلك القوات بالحجارة والقنابل محلية الصنع والرصاص.

وأظهرت مقاطع فيديو استهداف الشبان لمركبات الاحتلال العسكرية بالحجارة والعبوات محلية الصنع، واشتعال النيران في مركبات جيش الاحتلال.

وأوضحت المصادر بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين، فيما شهد محيط مدينة نابلس حشودات كبيرة لقوات الاحتلال في ساعات المساء وقبيل اقتحام المدينة، خاصة في معسكر حوارة وحاجز بيت فوريك، وانتشرت في شارع عمان والشوارع المحيطة بقبر يوسف، واعتلى جنود قناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بقنبلة غاز في الرأس، جرى نقله إلى مستشفى رفيديا من منطقة قبر يوسف بنابلس.

المصدر / فلسطين أون لاين
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