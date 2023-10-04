الكشف عن عقد لقاءات أمريكية سعودية سرية تشمل محادثات حول "التطبيع"

كشف موقع عبري، أن كبار المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجروا زيارة سرية إلى السعودية، الأسبوع الماضي، اجتمعوا خلالها مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمواصلة المحادثات الرامية للتوصل إلى اتفاق أميركي سعودي واسع النطاق، يشمل التطبيع بين الرياض و(تل أبيب).

وأشار موقع "واللا" العبري، اليوم الأربعاء، إلى أن الزيارة تأتي في إطار المساعي لإحراز تقدم في المفاوضات المعقدة بين واشنطن والرياض، في ظل الرغبة الأميركية بالتوصل إلى تفاهمات بحلول مطلع العام المقبل، قبل أن تسيطر حملة إعادة انتخابه رئيسا على جدول أعمال الرئيس الديمقراطي.

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وشارك في الزيارة كل من كبير مستشاري الرئيس الأميركي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، وكبير مستشاري بايدن لشؤون الطاقة، آموس هوكستين، ووصف التقرير الزيارة بـ"الخاطفة"، ونقل عن مصادر مطلعة أنها أجريت يوم الخميس الماضي.

ووفقا للتقرير، فإن المباحثات تطرقت إلى مختلف الملفات التي قد تشملها الصفقة المحتملة بين واشنطن والرياض، بما في ذلك المطالب السعودية بإبرام اتفاق عسكري دفاعي مع واشنطن، والحصول على دعم أميركي لإنشاء برنامج نووي مدني على الأراضي السعودية، وإبرام صفقات تشتري المملكة من خلالها أسلحة متطورة من الولايات المتحدة.

وبحث مستشارو بايدن ضمن المفاوضات مع السعودية والاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، تقدم المباحثات الرامية للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بين السعودية ودولة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين