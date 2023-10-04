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إصابة جندي إسرائيلي خلال مواجهات شرق قلقيلية

04 أكتوبر 2023 . الساعة 22:49 بتوقيت القدس
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أصيب جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وشهدت البلدة مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أمطر خلالها الشبان قوات الاحتلال وآلياته بالزجاجات الحارقة والحجارة وقنابل محلية الصنع.

وأظهرت مقاطع مصورة رشق الشبان آليات الاحتلال بالزجاجات الحارقة من مسافة صفر، وإصابتها بشكل مباشر.

وأصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق خلال المواجهات في بلدة عزون.

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وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين قرب المدخل الشمالي للبلدة، واعتدت على طاقم إسعاف ومنعته من دخول عزون لتقديم العلاج للمصابين.

واعتقل جنود الاحتلال شابًا من داخل محله التجاري وسط البلدة بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وفي نابلس، تضررت مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب بلدة حوارة جنوب نابلس، في ظل الإغلاق الذي تشهده البلدة.

ويواصل الشبان الثائر تصديهم لاقتحامات قوات الاحتلال لمدن وقرى الضفة الغربية، وتنفيذ عمليات مقاومة نصرة للمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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