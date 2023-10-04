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خلال لقاء بأسرى محررين

"مشتهى" يكشف رسالة "حماس" للاحتلال عبر الوسطاء بشأن الأسرى

04 أكتوبر 2023 . الساعة 22:30 بتوقيت القدس
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قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" ورئيس دائرة الشهداء والجرحى والأسرى، روحي مشتهى، بأن حركته تراقب عن كثب كافة ممارسات الاحتلال وسلوكه العدواني المتصاعد بحق الأسرى.

وشدد مشتهى خلال لقاء جمعه بعدد من الأسرى المحررين حديثًا، أن "حماس" أبلغت كافة الوسطاء بأنها لن تصمت طويلا إزاء تنكيل الاحتلال بالأسرى، وأن سلوك الاحتلال بحقهم سيقود لتفجير المشهد في خارج السجون.

وجدد مشتهى تمسك حركته بالإفراج عن الأسرى كافة وأنها تولي الملف اهتماما كبيرا، قائلا: "إن ملف الأسرى من أكثر الملفات مركزية وأهمية لدى حركة حماس التي لا تدخر جهدا في البحث عن كل طريق للإفراج عنهم".

وأضاف إن "معركة الدفاع عن الأسرى والأسيرات التي تخوضها حركة حماس وفصائل المقاومة لا تقل أهمية عن معركة الدفاع عن مدينة القدس المحتلة وما يمارسه الاحتلال في المسجد الأقصى المبارك".

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المصدر / فلسطين أون لاين
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