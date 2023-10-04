سرايا القدس تكشف عن طائرات بدون طيار محلية الصنع

كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء اليوم، عن أسلحة جديدة خلال مسير عسكري نظمته في غزة في الذكرى الـ36 لانطلاقة الحركة.

وكشف العرض عن صواريخ جديدة وبمديات واسعة دخلت الخدمة بعد معركة "ثأر الأحرار" قبل شهور.

كما كشف العرض عن صواريخ تدخل الخدمة لأولِ مرة، مثل صاروخ جعفر الجديد، إلى جانب صواريخ أخرى.

وأظهر العرض العسكري، مسيرات من أنواعٍ مختلفة يدخلن الخدمة لأول مرة، إلى جانب ظهور شاحنات عسكرية، وراجمات صاروخية تحمل طرازات مختلفة.

ومن أبرز المسيرات التي أعلن الكشف عنها وفق سرايا القدس:

مسيرة سحاب: وهي مسيرة تستخدم للمهام الاستطلاعية والمهام الهجومية.

مسيرة صيّاد: وهي مسيرة عسكرية هجومية تستهدف قوات العدو وآلياته.

مسيرة هدهد: وهي مسيرة تستخدم لمهام الاستطلاع والكشف والتصوير.

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المصدر / فلسطين أون لاين