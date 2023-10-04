ديربي جدة بين الاتحاد والاهلي في واجهة مباريات الجولة التاسعة للدوري السعودي

سيكون ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الجمعة مسرحاً لمباراة الديربي التي تجمع الاتحاد بطل الموسم الماضي والأهلي في اقوى مباريات المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

ويحتل الاتحاد المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة عن الهلال، في حين يأتي الاهلي في المركز السادس بفارق 3 نقاط عن الاتحاد.

ومع أن الاتحاد لم يقدم المستوى المأمول منه في مبارياته الأخيرة، إلا أنه نجح في تحقيق الأهم وهو الفوز، حتى مباراته الأخيرة أمام الفيحاء التي تعثر خلالها بالتعادل ليفقد بسببه الصدارة، ويتطلع بذلك إلى استعادة نغمة الفوز والبقاء قريباً من الهلال المتصدر.

وما زالت مشاركة قائد الاتحاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة غير مؤكدة، إذ مازال يواصل برنامجه التأهيلي، لكن سيعود لصفوف الاتحاد نجما المنتخب الأولمبي فيصل الغامدي وزكريا هوساوي.

أما الأهلي فرغم بدايته القوية، إلا أنه لم يعرف طريق الفوز في آخر مباراتين، حيث خسر أمام النصر برياعية قبل أن يفرض عليه الاتفاق التعادل السلبي، ويأمل أن يستعيد توازنه ويعود لسكة الانتصارات عبر بوابة منافسه التقليدي.

ويحل الهلال ضيفاً ثقيلاً السبت على الأخدود.

ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه الهلال، هو يدرك أن المباراة لن تخلو من صعوبة وأنه مطالب بالفوز للتمسك بالصدارة.

ويدخل الهلال المباراة منتشيا بفوز عريض على نساجي مادزندران الايراني بثلاثية نظيفة في دوري ابطال أسيا ليتصدر مجموعته بعد لقاء سجل خلالها النجم البرازيلي نيمار هدفه الأول على صعيد القارية الآسيوية.

ويتطلع الأخدود لتحقيق فوزه الثاني تواليا والثالث هذا الموسم، لتحسين مركزه الثالث عشر على لائحة الترتيب برصيد 7 نقاط.

المصدر / فلسطين اونلاين