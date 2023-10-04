"الصحة العالمية": وفيات الإعصار في ليبيا بلغت 4333

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة قتلى إعصار "دانيال" الذي اجتاح مدنا ومناطق شرقي ليبيا، الشهر الماضي، بلغت 4333 شخصا، بينهم 101 من العاملين في قطاع الصحة.

جاء ذلك على لسان هالة خضري، رئيسة فريق الطوارئ الصحية بالمكتب القطري لمنظمة الصحة العالمية في ليبيا، خلال إحاطة إعلامية عبر الإنترنت، حول حالات الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط، بثتها المنظمة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت خضري "ما عاشته ليبيا جراء الإعصار الذي ضرب مدنها الشرقية يعد أمرا كارثيا جدا (..)، كنت هناك في درنة وشاهدت الدمار بنفسي".

وأضافت: "حالات الوفاة جراء الإعصار المبلغ عنها رسميا بلغت 4333 حالة".

وأكدت أن "انتشال الجثث ما يزال مستمرا، حيث انتشلت ليلة البارحة (الثلاثاء) جثة على بعد 250 كلم من شواطئ مدينة درنة".

وتابعت المسؤولة أن "هناك أيضا 8500 مفقود مبلغ عنهم في المناطق المنكوبة".

وأشارت إلى مصرع "101 من العاملين في قطاع الصحة، بينهم 25 طبيب متخصص".

وقالت إن ذلك "يعد خسارة كبيرة لقطاع الصحة في ليبيا على مدى المستقبل".

كما أوضحت أن "هناك جهود كبيرة بذلتها المنظومة الصحة الليبية في المناطق المتضررة، للاستجابة للجرحى ونقل الجثامين ممن لقوا حتفهم".

ولفتت إلى "تضامن كل شعب ليبيا، حيث وصل إلي المدن المنكوبة أطباء من جميع انحاء ليبيا (..)".

وفي 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، اجتاح الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخري بينها ودرنة التي كانت المتضرر الأكبر.

وفي 24 من نفس الشهر، أعلنت لجنة تابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 3868 حالة وفاة.

المصدر / الأناضول