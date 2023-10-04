غزة.. انطلاق أعمال مؤتمر "الأمن اللغوي في فلسطين" الثلاثاء

أنهى مجمع اللغة العربية الفلسطيني التابع لوزارة التربية والتعليم العالي كافة الاستعدادات لعقد مؤتمره الثامن، بعنوان "الأمن اللغوي في فلسطين- الواقع والمأمول"، وذلك الثلاثاء المقبل في مدينة غزة.

ويهدف المؤتمر إلى بيان أهمية أمن اللغة العربية، وأثرها في الحفاظ على الهوية القومية، والوطنية، وتحديد واقع أمن اللغة العربية في مؤسسات الوطن كافة، والكشف عن التحديات والمخاطر التي تواجه الأمن اللغوي في الوطن العربي عامة، وفي فلسطين على وجه الخصوص.

كما يسعى إلى وضع خطط استراتيجية، لتحقيق أمن اللغة العربية، وتعزيزه، في المؤسسات القومية والوطنية كافة.

وأوضح رئيس اللجنة التحضيرية د. خليل حماد، أن المؤتمر تضمن مشاركة العديد من الباحثين في ثلاثة محاور رئيسية، وهي: الأمن اللغوي، المفهوم والأثر، ويضم: دواعي الأمن اللغوي، وأثر الأمن اللغوي في الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية.

والمحور الثاني بعنوان: التحديات التي تُواجه الأمن اللغوي في فلسطين ويضم الحديث عن الاحتلال والإعلام ولغة التعليم.

أما المحور الثالث بعنوان: وسائل تعزيز الأمن اللغوي، ويتطرق إلى عدة موضوعات منها: السياسات والقوانين، دور المؤسسات التعليمية، دور المجامع اللغوية، جهود الكتاب والأدباء واللغويين في تعزيز الأمن اللغوي.

المصدر / فلسطين أون لاين