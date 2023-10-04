مسؤول سابق لـ"هيومن رايتس" ينتقد مدعي عام الجنائية الدولية بسبب فلسطين

قال الرئيس السابق لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إنه لم يتبق سوى ثلاثة أشهر حتى يتمكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من تحقيق هدفه المعلن المتمثل في القيام بزيارة إلى الأراضي الفلسطينية في عام 2023.

وأضاف روث في منشور عبر منصة "إكس"، أن "هناك تحقيقا مفتوحا ولكن لا توجد علامة واضحة على أنه يمضي قدمًا. أين هو؟".

وأعاد روث نشر تقرير أعدته صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، جاء فيه ذكر تصريحات سابقة لخان، أمام مؤتمر لجمعية الدول الأطراف في المحكمة، والتي تضمنت أن لديه "هدفا" يتمثل في "القيام بزيارة إلى فلسطين في عام 2023".

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وجاء في تقرير الصحيفة، الذي يعود لكانون الأول/ ديسمبر 2022، أن هذا "البيان العلني، الذي صدر هو أول خطوة رئيسية لخان في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضافت: "ومع ذلك، ربما كإشارة عملية إلى حقيقة أن دولة الاحتلال تحتج على أي تدخل للمحكمة الجنائية الدولية في الصراع، فقد كانت صياغته هي أنه كان لديه هدف، وليس أنه متأكد من أنه سيحدث".

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وقالت: "على سبيل المثال، لم يذكر أي فترة زمنية محددة وذكر فلسطين إلى جانب دول أخرى، مثل أفغانستان، التي يأمل في زيارتها - بدلا من تقديم التزام محدد".

وذكرت الصحيفة أنها تواصلت حينها مع المتحدثين باسم خان، وذلك من أجل توضيح نواياه بشكل أكبر، لكن دون رد.

يذكر أنه في عام 2016، سُمح لفريق المحكمة الجنائية الدولية الذي يقوم بتحليل الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني بزيارة الأراضي المحتلة، لكن ذلك كان قبل قرار عام 2021 الذي اعترف بفلسطين كدولة وفتْح تحقيق جنائي كامل ضد الاحتلال.

وكان تصريح خان قد جاء بعد يوم واحد من تقديم قناة الجزيرة شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد جنود من جيش الاحتلال بشأن استشهاد الصحفية الفلسطينية، شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت برصاص الاحتلال خلال عملية لجيش الاحتلال في الضفة الغربية في أيار/ مايو.

المصدر / وكالات