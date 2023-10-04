مواجهات في عزون واستهداف مركبات الاحتلال والمستوطنين بالزجاجات الحارقة

تصدى الشباب الثائر في بلدة عزون شرق قلقيلية لاقتحام قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء، بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرين بالاختناق خلال المواجهات في عزون.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين قرب المدخل الشمالي للبلدة، واعتدت على طاقم إسعاف ومنعته من دخول عزون لتقديم العلاج للمصابين.

واعتقل جنود الاحتلال شابًا من داخل محله التجاري وسط البلدة بعد الاعتداء عليه بالضرب.

وتمكن الشباب الثائر في عزون من استهداف إحدى آليات الاحتلال المقتحمة للبلدة بزجاجة حارقة بشكل مباشر، وذلك بعد نجاحهم في رشق حافلة للمستوطنين بالحجارة والزجاجات الحارقة.

وشهدت الضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا وحوارة وبرقة بنابلس، وعملية إطلاق نار استهدفت مستوطنة "بيت حيفر" قرب ضاحية شويكة شمال طولكرم، بالإضافة إلى استهداف مستوطنتي "جان نير" و"حينانيت" في جنين من قبل مقاومين.

كذلك أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال في بلدة ميثلون، وحاجز الجلمة العسكري.

وفي الخليل اندلعت مواجهات في مختلف قرى وأحياء المدينة، كما استهاف معسكر الاحتلال المقام على أراضي بلدة بيت أمر شمال الخليل بالزجاجات الحارقة.

واستهدف الشباب الثائر قوات الاحتلال المتمركزة بعمارة قرب مبنى العيادة بقنبلة بشكل مباشر في بلدة العوجا في أريحا، بينما اندلعت مواجهات عنيفة في بلدة ترمسعيا برام الله أمطر خلالها الشباب الثائر آليات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.

المصدر / فلسطين أون لاين