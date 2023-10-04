العجوري: مؤامرات الاحتلال ضد شعبنا ستفشل والحسم قادم

أكد رئيس الدائرة العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أكرم العجوري، اليوم الأربعاء، أن مخططات الاحتلال ومؤامراتهم المستهدفة لشعبنا وحياتنا لن تنجح، وأن "الحسم قادم".

وقال العجوري في كلمة خلال مسير عسكري نظمته سرايا القدس، في مدينة غزة، مساء اليوم، إن "أعدائنا أرادوا لفلسطين وشعبها "صفقة القرن" فأردنا "سيف القدس"، أرادوا التطبيع لتهميشنا وعزلنا وتصفية قضيتنا فأردنا وحدة الساحات".

وشدد على أن الأعداء يخططون ويدبرون ويتأمرون، ونحن نخطط ونعد ونضرب في كل الساحات، ولن تفلح مخططاتهم ومؤامراتهم المستمرة والمستهدفة لشعبنا ولشبابنا وحياتنا ومستقبلنا، متابعاً "فزمانهم أوشك على الأفول والحلقة تزداد ضيقًا واطباقًا عليهم والحسم قادم بإذن الله".

وأضاف القائد العسكري، أن كل من يتربص بكم في غزة والضفة والقدس وجنين الباسلة، عليه أن يعلم أن أبناء سراياكم وقسامكم وألوية شهدائكم وكل فصائلكم صلب عودهم واشتد ساعدهم وشربوا كأس المنايا نعم شربوا كأس المنايا يتوعدهم عدوهم بالقتل ويتوعدونهم بالموت الزؤام.

وعاهد العجوري، أن " نبقى على ذات الدرب سائرون ولدماء محافظون ولشهدائنا ومؤسسينا وقادتنا ومجاهدينا معاهدين ولأسرانا الأبطال البواسل داعمين مساندين وعاملين، فالوطن لنا وكامل التراب لنا والقدس لنا".

عرض السرايا

وقد كشفت سرايا القدس، مساء اليوم، عن أسلحة جديدة خلال المسير العسكري الذي نظمته في غزة في الذكرى الـ36 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي.

وكشف العرض عن صواريخ جديدة وبمديات واسعة دخلت الخدمة بعد معركة "ثأر الأحرار" قبل شهور.

كما، وكشف العرض عن صواريخ تدخل الخدمة لأولِ مرة، مثل صاروخ جعفر الجديد، إلى جانب صواريخ أخرى.

إلى جانب ذلك، أظهر العرض العسكري، مسيرات من أنواعٍ مختلفة، منها المُسَيَّرة "سحاب" التي تدخل الخدمة لأول مرة، إلى جانب ظهور شاحنات عسكرية، وراجمات صاروخية تحمل طرازات مختلفة.

المصدر / فلسطين أون لاين