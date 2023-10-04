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الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

04 أكتوبر 2023 . الساعة 19:15 بتوقيت القدس
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، اليوم الأربعاء، إقامة كأس العالم 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال، بينما ستقام أول ثلاث مباريات في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.

وكان الملف المشترك من المغرب والبرتغال وإسبانيا هو الملف الوحيد لاستضافة البطولة التي نظمت لأول مرة عام 1930 في أوروغواي، ونجح حينها أصحاب الأرض في حصد اللقب.

وستكون هذه أول نسخة من كأس العالم تقام في ثلاث قارات وست دول.

وذكر الفيفا، في بيان، "وافق مجلس الفيفا بالإجماع على الملف الوحيد والذي يجمع المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة البطولة في 2030 وتأهل الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات باعتبارهم أصحاب الضيافة".

وتابع "إضافة إلى ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار السياق التاريخي لأول نسخة على الإطلاق لكأس العالم وافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على أن تستضيف مونتفيديو احتفالية استثنائية لهذه النسخة لتقام أول ثلاث مباريات على الترتيب في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي".

وأوضح الفيفا أنه بمجرد التحقق من صحة المعايير الفنية، سيعلن رسميًا عن مستضيف الحدث في العام 2024، لافتًا إلى أن المباريات التي ستستضيفها أميركا الجنوبية ستكون في إطار الاحتفال بمئوية المونديال الأول في الأوروغواي، وداعيًا الاتحادات الأعضاء من الاتحادين الآسيوي والأوقياني لتقديم ملفاتها لاستضافة نسخة 2034.

وأقيمت كأس العالم 2022 في قطر وتوجت الأرجنتين باللقب.

المصدر / وكالات
#البرتغال #المغرب #إسبانيا #كأس العالم 2030

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