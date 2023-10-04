فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفيفا يعلن إقامة كأس العالم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا

خاص: ترشيح "5" حكام من غزة لنيل الشارة الدولية

حماس: اقتحامات الأقصى لن تغيّر هوية القدس وشعبنا سيواجهها بكل قوة

صبري يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى يوم الجمعة

الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان: انتهاكات الاحتلال تحطم أرقاما قياسية

نابلس.. أجهزة السلطة تفرج عن نقيب المهندسين يزن جبر

الحركة الأسيرة تشرع غدا بخطوات نضالية في كافة السجون

مستوطنون يواصلون البصق على المسيحيين والكنائس في القدس

استعدادات لعقد مؤتمر القدس الأوروبي الثاني نهاية أكتوبر بإيطاليا

(2930) انتهاكاً ضد المواطنين بالضفة والقدس خلال سبتمبر

خاص: ترشيح "5" حكام من غزة لنيل الشارة الدولية

04 أكتوبر 2023 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
...
LiLEE.jpg
غزة / مؤمن الكحلوت:

رشحت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم "5" حكام من قطاع غزة، لنيل الشارة الدولية 2023/2024، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وكشفت مصادر مُطلعة لـ " فلسطين أون لاين"، عن قائمة أسماء حكام غزة الذين تم ترشيحهم لنيل الشارة الدولية وهم (محمد أبو شهلا "للساحة"، وفادي السمهوري "حكم مساعد"، محمد الغول "الفوتسال"، هاني مسمح ومحمود أبو مصطفى "الكرة الشاطئية").

ويترشح أبو شهلا للعام الثالث توالياً، وهو من المرشحين لأن يكون حكام النخبة في قارة آسيا وتخرج مؤخراً من أكاديمية الاتحاد الآسيوي، وكذلك محمد الغول ومحمود أبو مصطفى، بينما تم ترشيح السمهوري للمرة الثانية، ومسمح لأول مرة.

وحافظت فلسطين على مقاعدها كاملة وعددها "13" مقعداً، بانتظار الموافقة على الأسماء بصورة نهائية من "الفيفا" خلال الشهر الحالي.

 

 

#الشارة الدولية #شهلا #السمهوري

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة