خاص: ترشيح "5" حكام من غزة لنيل الشارة الدولية

غزة / مؤمن الكحلوت:

رشحت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم "5" حكام من قطاع غزة، لنيل الشارة الدولية 2023/2024، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".

وكشفت مصادر مُطلعة لـ " فلسطين أون لاين"، عن قائمة أسماء حكام غزة الذين تم ترشيحهم لنيل الشارة الدولية وهم (محمد أبو شهلا "للساحة"، وفادي السمهوري "حكم مساعد"، محمد الغول "الفوتسال"، هاني مسمح ومحمود أبو مصطفى "الكرة الشاطئية").

ويترشح أبو شهلا للعام الثالث توالياً، وهو من المرشحين لأن يكون حكام النخبة في قارة آسيا وتخرج مؤخراً من أكاديمية الاتحاد الآسيوي، وكذلك محمد الغول ومحمود أبو مصطفى، بينما تم ترشيح السمهوري للمرة الثانية، ومسمح لأول مرة.

وحافظت فلسطين على مقاعدها كاملة وعددها "13" مقعداً، بانتظار الموافقة على الأسماء بصورة نهائية من "الفيفا" خلال الشهر الحالي.