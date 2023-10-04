"متابعة العمل الحكومي" تصادق على زيادة المشاريع الصغيرة الممولة حكوميا

جددت لجنة متابعة العمل الحكومي، مطالبها برفص الحصار نهائيا عن قطاع غزة، مؤكدة أن الدور المطلوب من المجتمع الدولي هو كسر هذا الحصار بشكل نهائي، وليس الانسياق خلف معادلة إدارة الحصار.

وأكدت اللجنة، بحسب بيان صدر عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقدته اليوم الأربعاء في مقر رئاستها بمدينة غزة، ضرورة رفع الحصار نهائيا عن قطاع غزة، ليتسنى مواجهة التداعيات الكارثية في مختلف القطاعات، التي تسبب بها الاحتلال بحصاره.

وشددت على أن الدور المطلوب من المجتمع الدولي والأمم المتحدة هو كسر هذا الحصار الظالم إنسانيا والمجرّم قانونيا بشكل نهائي، وليس الانسياق خلف معادلة إدارة الحصار كما يرغب الاحتلال.

من جهة أخرى، باركت اللجنة الحكومية، انطلاق موسم جني البلح والزيتون لهذا العام، واستمعت لتقرير قدمته وزارة الزراعة حول توجيهاتها للمزارعين خلال عملية القطف وعصر الزيتون، وإجراءاتها لمتابعة عمل المعاصر وتجاوز مشكلة انخفاض محصول الزيتون هذا العام، والحفاظ على أسعار الزيت وفق المعدلات المعتادة.

كما ناقشت عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محضر اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية.

وصادقت اللجنة الحكومية على زيادة عدد المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر الممولة حكوميا.

وكلفت وزارة الصحة بتقديم تصور متكامل حول الممارسة الطبية الآمنة والتعامل مع الحوادث الطبية ومتطلبات تحقيق ذلك في مختلف المؤسسات الصحية.

وصادقت اللجنة على السياسات المالية العامة للأعوام (2024-2026). كما قررت إعادة تشكيل اللجنة الحكومية لاستقبال الوفود والأجانب.

واعتمدت توصيات لجنة حل الإشكاليات والتقاطعات بين أراضي الوقف والأراضي الحكومية.

المصدر / فلسطين أون لاين