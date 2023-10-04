صبري يدعو إلى شد الرحال للمسجد الأقصى يوم الجمعة

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إلى شدِّ الرّحال إلى المسجدِ الأقصى المبارك، وأداء صلاة الجمعة القادمة فيه بحشودٍ مهيبةٍ، في ظل ما يتعرضُ له من أخطار ومخططات تهويدية.

وقال صبري في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن "شد الرّحال قائم ما دامت الأخطار قائمة وبالتالي فإن كل فلسطيني يعتبر نفسه مخاطبًا لشدِّ الرّحال، وأما من لا يستطيع الوصول فعليه بالصلاة على أعتاب مناطق المنع وله الأجر إن شاء الله".

وأكد أن "المسجد الأقصى مرتبط بقرار إلهي، وأن الذي اقتحموه هو معتدون ولا يجرؤون على اقتحامه إلا بحراسةٍ مشددة".

ولفت إلى أنّ الاحتلال قد حولّ الأقصى إلى ثكنةٍ عسكريةٍ وهذا دليل على أنه لا حق لهم في الأقصى.

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وأوضح صبري أن هذه الأعمال العدوانية لن تكسبهم أي حق في المسجد، معتبرًا أنها محاولة لتكميم الأفواه وتأكيد على أن الاحتلال غير قادر على ضبط الأمن لأنه بمثابة السارق.

ونوه إلى أن "الأقصى هو حقنا الشرعي من الله وقرار رباني من سبع سماوات، وليس من مجلس الأمن ولا من هيئة الأمم، لذلك لا تنازل عنه".

ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات واسعة لباحاته من آلاف المستوطنين لإحياء ما يسمى "عيد العرش"، وذلك بحماية من قوات الاحتلال.

وبدأ "عيد العرش" في الـ29 من أيلول/ سبتمبر الماضي ويستمر حتى الـ6 من الشهر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين