الدول العربية في مجلس حقوق الإنسان: انتهاكات الاحتلال تحطم أرقاما قياسية

شهد مجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، اليوم الأربعاء، مناقشة عامة في إطار البند السابع من جدول الأعمال المتعلق بحالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، وذلك في دورته الـ54.

وأعربت مجموعة الدول العربية في المجلس عن رفضها امتناع بعض الدول عن المشاركة في النقاش العام للبند السابع، منبهة إلى أن دعم أعمال هذا البند يعكس التزام المجتمع الدولي بمعالجة الممارسات والسياسات الإسرائيلية العنصرية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

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وأشارت مجموعة الدول العربية، في بيان مشترك، إلى أن انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنين للقانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة المعنية بحماية السكان المدنيين وقت الحرب، تحطم أرقاما قياسية جديدة.

وطالبت مجموعة الدول العربية، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته كاملة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني عبر اتخاذ الإجراءات لمنع التعاون مع إسرائيل، مطالبة بإنهاء الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين