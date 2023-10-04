نابلس.. أجهزة السلطة تفرج عن نقيب المهندسين يزن جبر

أفرجت أجهزة السلطة، مساء اليوم الأربعاء عن رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس المهندس يزن جبر بكفالة بعد اعتقال دام أسبوعا.

واعتقلت أجهزة السلطة جبر الخميس الماضي جبر، ضاربة بعرض الحائط الدعوات للإفراج عنه ووقف الاعتقال السياسي وملاحقة النشطاء والمقاومين.

ومددت محكمة السلطة في نابلس اعتقال جبر لمدة 15 يوماً إضافية، دون توجيه أي تهمة حقيقية له.

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وكان جهاز المخابرات التابع للسلطة قد اعتقل المهندس جبر، يوم الخميس الماضي، ضمن حملات الاعتقال السياسي المستمرة بحق المواطنين والناشطين في الضفة المحتلة.

وأطلق مسلحون في آذار/ مارس الماضي النار، صوب مركبة المهندس جبر، فيما استنكرت نقابة المهندسين آنذاك حادثة الاستهداف التي تهدد السلم الأهلي.

المصدر / فلسطين أون لاين