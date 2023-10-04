(2930) انتهاكاً ضد المواطنين بالضفة والقدس خلال سبتمبر

رصد مركز حقوقي، ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين (2930) انتهاكا ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

ووفق إحصائية مركز معلومات فلسطين – معطى – فقد قتلت قوات الاحتلال والمستوطنون خلال سبتمبر (13) مواطناً في الضفة والقدس، كما بلغ عدد المصابين (474) مصابا، بينهم نساء وأطفال ومسنون، فيما بلغت عمليات إطلاق النار من قبل جنود الاحتلال ومستوطنيه (202) عملية.

وفي المدينة المقدسة، بلغت حالات الإبعاد عن أماكن السكن وعن المسجد الأقصى (15) مواطنا ومواطنة، و(100) عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال ضد المقدسيين من بين (424) عملية اعتقال في الضفة، فيما بلغ عدد المستوطنين الذي اقتحموا الأقصى (4419) مستوطنا.

وواصلت سلطات الاحتلال أعمالها الاستيطانية، وسجل التقرير الاحصائي (9) أنشطة تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراض وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

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ووثق مركز معطي ارتكاب المستوطنين (110) اعتداءات.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنين، محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد (106) منشآت، وصادرت (36) من الممتلكات الخاصة بالمواطنين.

وبلغت الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (27) اعتداءً، وعدد الطرق والمناطق التي أغلقت (57) منطقة، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (525) حاجزاً.

وخلال تلك الفترة كانت محافظات نابلس ورام الله والخليل، الأكثر تعرضا لانتهاكات الاحتلال، بواقع (682، 406، 404) انتهاكاً على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين