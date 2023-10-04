وظيفة شاغرة في جمعية الثقافة والفكر الحر

جمعية الثقافة والفكر الحر- المركز الثقافي.

الشباب يقودون التغيير ويحدثون الابتكار (تنمية الشباب)

فرص شاغرة:

مصور/ ة و مونتير (4 فرص) خبير / ة لمساعدة الشباب على إعداد وإنتاج محتوى مرئي وإنتاج فيلم .

مقدمة:

جمعية الثقافة والفكر الحر هي مؤسسة أهلية فلسطينية عير ربحية مستقلة تأسست عام 1991 م تلعب دورا قياديا في تطوير المجتمع المدني من خلال العمل على تطوير حقوق الأطفال والشباب والمرأة في المحافظات الجنوبية والوسطى من قطاع غزة، تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر من خلال المراكز التابعة لها، على تحقيق اهدافها الاستراتيجية وهي:

- تعزيز استدامة جمعية الثقافة والفكر الحر والقدرة المؤسسية والرقمية للاستجابة بشكل أفضل للمجتمع ضمن النهج القائم على حقوق

الإنسان.

- تعزيز المرونة والاستدامة المعرفية المقدمة للفئات المستهدفة لمساعدتهم في تحقيق التحول والتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.

- تمكين لجان تعزيز الصمود المجتمعي (CRECs) ومنظمات المجتمع المدني لتناول قضايا العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وخاصة قضايا المرأة والإعاقة.

- زيادة الأشخاص وأنشطة المناصرة القائمة على الأدلة والتي يقودها المجتمع المحلي على المستويين المحلي والدولي.

ومن هنا تعمل جمعية الثقافة والفكر الحر من أجل مساعدة الناس على بناء المرونة، بشكل مستدام في ظروف التنمية الواعية والمستدامة في حالات الطوارئ وفق النهج القائم على حقوق الانسان كمسار تنموي مستدام ومستند للمرجعيات الدولية ومستند للحساسية الثقافية للمجتمع.

وفي هذا السياق تنفذ جمعية الثقافة والفكر الحر- المركز الثقافي مسارات التعلم الشعبي من أجل المساهمة في حماية جهود الشباب ومشاركتهم السياسية على مستوى الحكومة والبلديات، وزيادة مهاراتهم في الممارسات السياسية الهامة وتغير المناخ، والذي سيساهم في أن يكون الشباب فاعلين رئيسيين في إحداث التغيير.

نبدة عامة عن المهمة المطلوبة :

- مصور / ة أجل تصوير وتوثيق المناظرة الشبابية ومؤتمر المساءلة، وتصوير وتوثيق الجولات الميدانية المطلبية

- عدد 2 مصور من اجل تصوير مقابلات وفيلم الصوت الجديد الخاص بتعزيز مشاركة الشباب في مواقع صنع القرار في الهيئات المحلية.

- عدد 1 مونتير من أجل مونتاج الفيلم.

- اختيار 1 خبير / ة لمساعدة الشباب على إعداد وإنتاج محتوى مرئي يطالب الشباب من خلاله أصحاب القرار بقضايا مشاركة الشباب في مواقع صنع القرار، والمشاركة في حماية البيئة

المواصفات /

1- مصور/ة ( عدد 3 ) ومونتير عدد 1 /

- تصوير وتوثيق جلسة مناظرة واحدة " صورة _ فيديو"

- تنفيذ 6 جولات ميدانية مع الشباب من أجل تصوير فيديوهات مطلبية، تحفيزية، على أن تتضمن اجراء مقابلات مع أصحاب القرار والشباب.

- تصوير وتوثيق مؤتمر المساءلة " صورة – فيديو جاهز للعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي"

- تصوير عدد 3 نشاط فعلي يقوده فريق إصرار الشبابي.

- تصوير عدد 6 مقابلات مقترحين ضمن السيناريو.

- مونتاج الفيلم.

- تقديم رؤية اخراجية لإنتاج الفيلم

معايير الاختيار

- ان يكون حامل احد الشهادة العلمية ذات العلاقة

- ان يتراوح عمر المتقدم من 22 حتي 40

- ان يكون لديه خبرة في المجال

- يقوم بارفاق نماذج من اعمال سابقة له عبر روابط الكترونية

- يفضل ان يكون من سكان المنطقة الوسطي او الجنوبية

2- خبير / ة لمساعدة الشباب على إعداد وإنتاج محتوى مرئي يطالب الشباب من خلاله أصحاب القرار بقضايا مشاركة الشباب في

مواقع صنع القرار، والمشاركة في حماية البيئة

- عقد 3 لقاءات تفاعلية مع الشباب من أجل تحفيز أفكار الشباب.

- إنتاج سيناريو عدد 1 فيلم قصير شبابي مطلبي لأصحاب القرار في البلديات.

- إنتاج سيناريو عدد 5 فيديوهات مطلبية تناقش قضية حماية البيئة.

- متابعة إنتاج الفيلم والفيديوهات مع المصور والمونتير من خلال مرافقتهم أثناء الجولات الميدانية.

- المشاركة في ورشة نقدية لعرض المنتجات الشبابية

معايير الاختيار:

- أن ت / يكون حاصل/ة على شهادة في مجال الاعلام.

- أن ت/يكون لدى المتقدم/ة مهارات المونتاج و عرض المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- أن ت/يكون لديه خبرة في التعامل مع المجموعات الشبابية.

- أن ت/ يكون لديه / ها القدرة على استثمار الأدوات الابداعية الاعلامية

- أن ت/يكون لدى المتقدم/ة مهارات المونتاج و عرض المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- أن ت/يكون لديه المام ومعرفة في قضايا الشباب والمجتمع المحلي.

طريقة التسجيل

- على من: ت/ يجد في نفسه/ ها، الكفاءة والدافعية والرغبة للمشاركة، إرسال بياناته الشخصية عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/na3Z3MUvHCy18WR28

- الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو الموافق 8/10/2023 الساعة 12 ظهرا .

- سوف تقوم الجمعية بالاتصال بالمرشحين الذين يقع عليهم الاختيار فقط