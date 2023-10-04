رئيس مجلس طلبة "النجاح": إدارة الجامعة تعرقل أنشطة الكتلة الإسلامية

نابلس-غزة/ جمال غيث:

اتهم رئيس مجلس اتحاد طلبة جامعة النجاح الوطنية بنابلس، عمر ساري، إدارة الجامعة بممارسة سياسة التمييز ضد الكتلة الإسلامية، وعرقلة أنشطة المجلس.

وقال ساري لصحيفة "فلسطين"، أمس: إن إدارة الجامعة حاولت تعطيل أنشطة الكتلة الإسلامية، كان آخرها منع استقبال الطلبة الجدد.

وكانت جامعة النجاح، أقرت مساء أول من أمس، الدوام الإلكتروني أمس، بذريعة عدم توافق الكتل الطلابية على إقامة حفل موحد لاستقبال الطلبة وبهدف منع إقامة حفل استقبال للطلبة الجدد.

وكان من المفترض أن يقيم مجلس طلبة جامعة النجاح أمس، حفلًا لاستقبال الطلبة الجدد في الجامعة، بمشاركة جميع الأطر الطلابية عدا الشبيبة الفتحاوية الإطار الطلابي لحركة فتح التي رفضت المشاركة.

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وأشار ساري إلى عقد لقاءين مع إدارة الجامعة للتوصل إلى اتفاق بشأن إقامة حفل موحد من أجل استقبال الطلبة الجدد.

وقال رئيس مجلس الطلبة: نحن بانتظار رد إدارة الجامعة من أجل تحديد موعد إقامة حفل استقبال الطلبة الجدد، متوقعًا رد الجامعة أن يكون اليوم أو غدًا.

وأبدى استغرابه من قرار إدارة الجامعة بالتحول إلى الدوام الإلكتروني، في حين أن جميع الكتل الطلابية كانت مستعدة لإقامة حفل استقبال للطلبة الجدد.

وحول تصريح صادر عن إدارة الجامعة، عدم توافق الكتل الطلابية المشكلة لمجلس اتحاد الطلبة على إقامة حفل موحد لاستقبال الطلبة، ذكر ساري أنه من حق جميع الكتل الطلابية المشاركة في حفل الاستقبال دون تمييز أو مضايقة من أحد.

ونفى ساري مزاعم الشبيبة الطلابية بتفرد الكتلة الإسلامية بأنشطة المجلس، مشيرًا إلى أنه طالب بخطة عمل وأنشطة جميع اللجان منذ توليه رئاسة المجلس، لكنه لم يتلق حتى الآن أي خطة عمل من اللجان الستة التي استلمتها الشبيبة.