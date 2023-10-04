" الهلال " يتعاقد مع مدرب جديد

غزة / مؤمن الكحلوت:

تعاقد نادي هلال القدس مع المدرب المخضرم أيمن صندوقة، خلفاً للمستقيل عمار سلمان، الذي ترك منصبه بعد جلسة خاصة جمعته مع المحامي ضياء الشويكي رئيس مجلس الإدارة أول من أمس.

وسيقود صندوقة أول تدريب لفريق الهلال اليوم، استعداداً لخوض منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري المحترفين.

ويعمل صندوقة على تشكيل الجهاز الفني المُعاون له، حيث يتوجه النادي للتعاقد مع الكابتن علي بدران مدرباً لحراس المرمى، بينما لم يتم الاتفاق على هوية المدرب المُساعد.

ويملك صندوقة خبرة واسعة في دوري المحترفين، حيث له وأن قاد عدَّة فِرق أبرزها شباب وأهلي الخليل وشباب الأمعري ومركز بلاطة، بالإضافة لقيادة المنتخب الأولمبي قبل عدَّة سنوات، وحقق معه نتائج إيجابية، حيث تأهل معه إلى نهائيات آسيا، وإلى دور الـ١٦ من دورة الألعاب الآسيوية في أندونيسيا .

ولعب فريق الهلال مباراتين فقط في بطولة الدوري، حيث خسر برباعية لهدف أمام جبل المكبر في افتتاح المسابقة، قبل أن يتعادل إيجابياً بهدف لمثله في المباراة الثانية مع مؤسسة البيرة، ليحتل المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد نقطة واحدة فقط، علماً أنه يتبقى له مباراة مؤجلة.