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"حمادة": شعبنا سيواجه اقتحامات الأقصى بمزيدٍ من تصعيد المقاومة واستهداف الاحتلال

04 أكتوبر 2023 . الساعة 11:19 بتوقيت القدس
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الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة

دعا الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى وفي ساحاته  وأزقة البلدة القديمة لصدّ عدوان الاحتلال ومستوطنيه في ظل ما يسمى الأعياد اليهودية.

وبيّن أن الاحتلال يصعّد بشكلٍ خطيرٍ من عدوانه تجاه الأقصى، ويطلق العنان لقطعان مستوطنيه الذين توفر لهم حكومة الاحتلال الفاشية الحماية لاقتحام الأقصى، ويمنع المرابطين والمرابطات من الوصول إليه.

وشدد على أنّ الرباط في المسجد الأقصى يفشل اقتحامات الاحتلال ويعيق مخططاته التهويدية.

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وأوضح أن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيواجهون الاحتلال ومستوطنيه بمزيدٍ  من الصمود والتحدي و تصعيد المقاومة، سواء بالرّباط والحشد بالأقصى، أو المقاومة المسلحة  ومقاومة الشباب الثائر في نقاط التماس مع العدو.

وبين أن المقاومةَ بالرّباط والالتحام على نقاط التماس واستهداف الاحتلال ستردعُ الاحتلال ومستوطنيه وتوقف تغولهم في المسجدِ الأقصى المبارك.

وفي اليوم الخامس لعدوان "عيد العرش" اقتحمت أكثر من 300 مستوطن حتى اللحظة المسجد الأقصى المبارك، كما أدى المستوطنون صلوات وطقوسًا تلمودية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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