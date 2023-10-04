نادي الأسير: "بن غفير" يقود اقتحامًا لمعتقل "جلبوع"

أكد نادي الأسير، اليوم الأربعاء، أن توترًا يسود في معتقل "جلبوع" الإسرائيلي، عقب اقتحام قوات الاحتلال يرأسها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الليلة الماضية قسمّي (3-1).

وقال النادي في بيان صحفي: إن "قوات القمع شرعت بضرب قنابل صوتية، وعمليات تفتيش لمجموعة من الغرف في السجن، عدا عن إغلاقها أقسامه".

وفي سياق متصل، قالت جمعية واعد للأسرى والمحررين: إن "الاقتحام تمَّ بمشاركة المتطرف بن غفير وزير الأمن القومي الصهيوني، وسط حالة من الاستنفار والغليان في صفوف الأسرى".

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ودعت الجمعية في بيان لها، لتوفير حماية دولية عاجلة لأسرانا "من بطش وإرهاب الحكومة الصهيونية والفاشي بن غفير"، داعية أبناء شعبنا في جميع مناطق الوطن وفي الداخل خاصة، لتشكيل جدار حماية لدعم وإسناد الأسرى من الهجمة الشرسة التي يتعرَّضون لها.

يُذكر أن عمليات الاقتحام تشكّل إحدى السّياسات الثّابتة، التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال، ومنذ عام 2019 صعَّدت إدارة السّجون من مستوى التّنكيل بحقّ الأسرى خلال عمليات الاقتحام، حيث سجَّلت خلال عامي 2019 و2020 عدَّة اقتحامات كانت الأعنف منذ سنوات، وارتفعت وتيرتها مجدّدًا بعد عملية (نفق الحرية) عام 2021، ولم تتوقف حتّى اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين