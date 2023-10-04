المرور: وفاة و5 إصابات في 10 حوادث سير السير خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة، الأربعاء، إحصائية حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت شرطة المرور أن 10 حوادث سير وقعت السير خلال الـ24 ساعة الماضية نتج عنها وفاة و5 إصابات، بالإضافة لأضرار مادية وتلفيات في 12 مركبة، ومكونات الطريق.

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يُشار إلى أن إدارة المرور والنجدة أعلنت، أمس الثلاثاء، وفاة الطفل (ياسين محمد موسى أبو جزر) 4 سنوات من جرَّاء صدمه من قِبل سيارة نصف نقل "نوع إسوزي" بحي جنينة شرق محافظة رفح.

المصدر / فلسطين أون لاين