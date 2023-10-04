توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأربعاء، خريفيًا لطيفًا في معظم المناطق، غائمًا جزئياً إلى غائم، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس هذه الليلة

الليلة: يكون الجو غائمًا جزئياً وبارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الخميس

الخميس: يكون الجو غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الطقس يوم الجمعة

الجمعة: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق وغائمة جزئياً إلى صافية، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الطقس يوم السبت

السبت: أجواء خريفية لطيفة في معظم المناطق غائمةً جزئياً إلى غائمة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها حول معدلها السنوي العام، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين