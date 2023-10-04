سابقة تاريخية.. مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه "مكارثي"

صوّت أعضاء مجلس النواب الأميركي الثلاثاء بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد

وعزل مجلس النواب مكارثي من رئاسة المجلس بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210.

وأعلن مجلس النواب باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر مطلعة أنه من غير المتوقع أن يتم التصويت على رئيس لمجلس النواب مساء الثلاثاء.

وردا على الخطوة، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن "حريص دائما على العمل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري في الكونغرس بحسن نية".

وأوضح أن الرئيس بايدن "يتطلع للعمل مع مجلس النواب بمجرد قيامه بمسؤوليته في اختيار رئيس له".

وأضاف "نأمل أن ينتخب مجلس النواب رئيسا جديدا له في أسرع وقت".

وجاء سحب الثقة من مكارثي على خلفية تمكنه من تجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.

يذكر أن مكارثي انتُخب رئيسا لمجلس النواب الأميركي في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس، وذلك بعد مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.

وتعد رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد منصبي الرئيس ونائبه.

المصدر / وكالات