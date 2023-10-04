نتائج مثيرة في الجولة الثانية من دوري ابطال أوروبا

حقق ريال مدريد الإسباني فوزاً مثيراً على مستضيفه نابولي الإيطالي بنتيجة 3-2 في مواجهة القمة التي جمعت الطرفين مساء الثلاثاء على ملعب "ماردونا" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة أمام نابولي الثاني الذي تجمّد رصيده عند ثلاث نقاط أمام براغا الثالث (3 نقاط) الذي فاز في وقت سابق على مضيفه أونيون برلين الألماني (3-2).

بينما حقق فريق غلطة سراي التركي مفاجأة كبرى وتغلب على مستضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي (3-2) الثلاثاء ضمن الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في إطار دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح مانشستر يونايتد التسجيل عبر مهاجمه الدنماركي راسموس هويلوند في الدقيقة 17 وسريعاً أدرك الإيفواري ويلفريد زاها التعادل لغلطة سراي في الدقيقة 23.

وعاد هويلوند وسجل الهدف الثاني ليونايتد في الدقيقة 67 قبل أن يعود الفريق التركي مجدداً سريعاً للمباراة بعد أن سجل مهاجمه كريم أكتورك أوغلو الهدف الثاني في الدقيقة 71.

واحرز إيكاردي الهدف الثالث للفريق التركي في معقل يونايتد أولد ترافورد من انفراد تاك بأونانا في الدقيقة 82.

وتعقدت مسيرة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا مبكراً جداً بعد أن خسر مباراته الثانية على التوالي فيما واصل غلطة سراي تألقه ووصل إلى نقطته الرابعة.

فيما حسم إنتر الإيطالي مواجهته مع بنفيكا البرتغالي بالفوز عليه بهدف نظيف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

ويدين إنتر بفوزه الأول الذي عوض به اكتفائه في الجولة الافتتاحية بالتعادل على أرض ريال سوسييداد الإسباني 1-1، الى المهاجم الفرنسي ماركوس تورام الذي سجل الهدف الوحيد (62) في مباراة استحق خلالها "نيراتسوري" الانتصار الذي كاد أن يكون أكبر بكثير لو أحسن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز بشكل خاص استغلال الفرص أو لو لم يعانده الحظ في مواجهة خشبات المرمى الثلاث.

وفي المقابل، مني بنفيكا بهزيمة ثانية بعد أولى على أرضه أمام ريد بول زالتسبورغ النمسوي (0-2) الذي خسر الثلاثاء على أرضه أمام سوسييداد 0-2.

وقلب بايرن ميونيخ الألماني تخلفه أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي بهدف إلى فوز 2-1 ليحقق انتصاره الثاني ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل 4 لغلطة سراي الفائز على مانشستر يونايتد (3-2) ونقطة لكوبنهاغن في حين بقي يونايتد بلا رصيد.

فجر لانس الفرنسي مفاجأة كبيرة وفاز على ضيفه آرسنال الإنجليزي 2-1 في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لدوري أبطال أوروبا.

ويتصدر لانس ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن آرسنال صاحب المركز الثاني.

المصدر / وكالات