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إيطاليا: عشرون قتيلا في سقوط حافلة من على جسر في البندقيّة

04 أكتوبر 2023 . الساعة 00:16 بتوقيت القدس
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لقي 20 شخصا على الأقلّ مصارعهم، بينهم طفلان، إثر سقوط حافلة، من على جسر في البندقية بإيطاليا، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وبحسب أجهزة الإطفاء "اشتعلت النيران" في الحافلة، بعدما سقطت من على جسر يربط بين منطقتي ميستري ومارغيرا.

وجاء في منشور لرئيس البلدية، لويجي برونيارو، أن "مأساة ضربت مجتمعنا هذا المساء"، واصفا المشهد في موقع التحطّم بأنه "مروّع".

وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، عن "أحرّ تعازيها".

وجاء في بيان أصدرته: "أنا على تواصل مع رئيس البلدية لويجي برونيارو و(وزير النقل) ماتيو سالفيني من أجل متابعة مستجدات هذه المأساة".

المصدر / وكالات
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