غسان البلعاوي يعتذر عن تدريب أحد فرق الدوري الممتاز

غزة / مؤمن الكحلوت:

رفض الكابتن غسان البلعاوي العرض المُقدم من نادي الهلال الرياضي، لتولي مهمة تدريب فريق كرة القدم، القابع في أسفل جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز.

واعتذر البلعاوي لمجلس إدارة نادي الهلال، وتمنى لهم التوفيق في مسابقة الدوري، والخروج من الكبوة التي يمر بها الفريق.

ويملك الهلال في رصيده نقطة واحدة فقط، من تعادل أمام فريق غزة الرياضي، بينما تعرض الفريق لـ5 خسائر، خلال 6 جولات خاضها في بطولة الدوري الممتاز.

وقرر مجلس الإدارة تشكيل لجنة لإدارة الفريق، بقيادة كابتن الفريق إحسان أبو دان، ومدرب حراس المرمى جهاد غبن والكابتن محمد حسان، عقب استقالة الكابتن سامي سالم في الجولة قبل الماضية.

وكان البلعاوي قد استقال من تدريب فريق نادي الجلاء، قبل انطلاق بطولة دوري الدرجة الثانية بأسبوع واحد فقط.

ويُعتبر البلعاوي من المدربين المخضرمين، وسبق له تدريب عدة أندية في غزة والضفة الغربية، أبرزها غزة الرياضي واتحاد الشجاعية واتحاد خانيونس والأهلي الفلسطيني، والأمعري وهلال القدس وشباب الخليل والخضر وجبل المكبر، كما قاد نادي الهلال قبل 20 عاماً، واكتشف العديد من المواهب التي أصبحت ركائز أساسية للمنتخب الوطني.