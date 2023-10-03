اتحاد الكرة يقرر ايقاف حارس غزة الرياضي

غزة/ وائل الحلبي:

صادق اتحاد كرة القدم على قرار لجنة الانضباط بإيقاف عبد الله أبو غزة حارس مرمى فريق غزة الرياضي، والذي تحصل على البطاقة الحمراء في مباراة العميد أمام شباب خانيونس والتي انتهت بفوز الأخير بهدفين دون رد، التي جمعت الفريقين في إطار الجولة السادسة من دوري الدرجة الممتازة.

وقرر اتحاد الكرة إيقاف الحارس أبو غزة مباراة رسمية واحدة بالإضافة لعقوبة الطرد من المباراة، ليغيب عن مباراتي فريقه أمام الصداقة في الجولة السابعة واتحاد خانيونس في الجولة الثامنة، لتزداد متاعب الذي يحتل المركز العاشر برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن اتحاد بيت حانون صاحب نفس الرصيد.

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وكان أبو غزة غادر مباراة الفريق أمام شباب خانيونس في الدقائق الأخيرة لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء، بعد اعتراضه على قرارات حكم اللقاء.

وزاد قرار إيقاف حارس العميد من متاعب الفريق في ظل سفر الكابتن إياد دويمة مدرب حراس المرمى رفقة وفد منتخب كرة القدم بالصالات، وحاجته لتجهيز الحارسين أحمد الحطاب ومحمود الطيبي للاعتماد على أحدهما لتعويض غياب أبو غزة.