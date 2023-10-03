22 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة

تواصلت عمليات المقاومة في الضفة الغربية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وسجلت 22 عملاً مقاوماً استهدفت جنود الاحتلال والمستوطنين، بينهم 4 عمليات إطلاق نار.

ووثق مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 4 عمليات إطلاق نار و3 عمليات إلقاء عبوات متفجرة وزجاجات حارقة، إضافة إلى التصدي لاعتداء للمستوطنين في 4 مواقع، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 9 نقاط بالضفة.

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وأطلق مقاومون النار على مستوطنة "جانير" وعلى طائرات الاحتلال في مخيم جنين، وصوب مستوطنة "ايش قوديش" الجاثمة على أراضي نابلس، ومستوطنة "بيت حيفر" في طولكرم.

كما أحرق الشباب الثائر سيارة للمستوطنين قرب سبسطية في نابلس، وألقوا عبوات ناسفة على قوات الاحتلال خلال المواجهات في جلبون ورمانة بجنين.

واندلعت المواجهات في بلدة الرام بالقدس المحتلة، وبلدة بيت سيرا وحاجز عطارة في رام الله، ومستوطنة "جان نير" في جنين، وجلبون ورمانة في جنين، وبرقة وجالود وقصرة وسبسطية في نابلس.