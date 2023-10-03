العامودي يكشف تفاصيل اجتماع الفصائل برئيس لجنة الانتخابات

غزة / متابعة فلسطين أون لاين

كشف رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، علي العامودي، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر بالفصائل الفلسطينية بقطاع غزة.

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وأوضح العامودي، خلال تصريحات صحفية لراديو "علم"، أنه تم توجيه رسالة موقعة من 14 فصيل فلسطيني، لرئيس مجلس الوزراء في حكومة رام الله محمد اشتية، بضرورة إصدار قرار بإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن الفصائل وقوى المجتمع المدني والأهلي والمكونات الشعبية كافة جاهزة للقيام بكل ما يلزم من أجل تسهيل إجراء الانتخابات المحلية.

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ولفت العامودي، إلى أن زيارة رئيس لجنة الانتخابات لقطاع غزة، جاءت بناءً على دعوة وجهتها الفصائل والقوى الوطنية، بعد الاجتماع الذي دعت له حماس، الفصائل والقوى الفلسطينية للتشاور حول إجراء الانتخابات المحلية، في أغسطس الماضي، والذي انتهى بأن ظروف الانتخابات مهيئة لإجرائها بغزة.

وأشار العامودي، إلى أن اجتماع الفصائل والقوى الوطنية برئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر، كان اجتماعًا جيدًا وتم خلاله مناقشة سبل تذليل العقبات لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، مشيرًا للارتياح الكبير الذي ساد اللقاء الذي جمع الفصائل برئيس لجنة الانتخابات.

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وتابع: "الإرادة الوطنية المتوفرة في قطاع غزة بخصوص إجراء الانتخابات هو قرار وطني جامع يضم كافة الفصائل ومنظمات المجتمع المدني والأهلي والنخب المجتمعية كافة، والكرة في ملعب الحكومة في رام الله".

ولفت العامودي، إلى أن عدد من الجهات الحقوقية في قطاع غزة التقت بجهات إقليمه ودولية، وأكدت أن الأجواء مهيئة في قطاع غزة لإجراء الانتخابات المحلية.

وأكد أن حماس في غزة منذ اللحظة الأولى أعلنت جاهزيتها للانتخابات المحلية.

المصدر / فلسطين أون لاين