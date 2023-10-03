فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صدمة جديدة لتشلسي بإصابة مدافعه وغيابه لفترة طويلة

قصة صعود مصطفى محمد من المعاناة إلى المجد في الدوري الفرنسي

هيئة إسناد الداخل تدعو للتكاتف والوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

فقدان العشرات جراء غرق قارب في نيجيريا

المحرر جرار: الأسرى يد واحدة والشعب الفلسطيني لن يتخلى عنهم

لليوم السادس.. أجهزة السلطة تواصل اعتقال رئيس نقابة المهندسين بنابلس

الداخلية بغزة تلقي القبض على السجين الهارب من سيارة الترحيلات

الدفاع المدني يتمكن من اخماد حريق في أحد المطاعم غرب غزة

عائلة المحرر ياسر بدرساوي: الاعتقال الإداري لن يوقف نضال الشعب الفلسطيني

احتجاجات في برلين تطالب برحيل الحكومة ووقف دعم كييف

قرار جديد بخصوص حكام الفيديو لمباراة توتنهام وليفربول

03 أكتوبر 2023 . الساعة 21:35 بتوقيت القدس
...
قرار جديد بخصوص حكام الفيديو لمباراة توتنهام وليفربول

لن يشارك الحكمان المسؤولان عن الخطأ الذي حرم ليفربول من هدف صحيح، وخسارته السبت الماضي (2-1) أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في إدارة أي مباراة من الجولة المقبلة من البطولة مطلع الأسبوع القادم.

وأقرّت لجنة الحكام بصحة هدف لويس دياز، وخطأ مسؤولي حكم الفيديو المساعد في عدم احتساب الهدف لفريق ليفربول.

وأعلنت لجنة الحكام، الأحد الماضي، استبعاد المسؤولين دارين إنغلاند ودان كوك من إدارة مباراتيهما يومي الأحد والإثنين الماضيين، عقب الجدل الذي سببه إلغاء الهدف، كما لم تتضمن قائمة مسؤولي مباريات الجولة المقبلة اسميهما أيضا.

وأصدر ليفربول بيانًا يوم الأحد، قال فيه: "إنه من الواضح أن قواعد اللعبة لم تطبق بشكل صحيح، وهو ما قوض النزاهة الرياضية". وأضاف أنه سيبحث الخيارات المتاحة للتعامل مع المشكلة.

واختير سايمون هوبر حكم الساحة في مباراة ليفربول، والحكم الرابع مايكل أوليفر، للمشاركة في إدارة مباريات الجولة القادمة من البريميرليغ.

المصدر / فلسطين اونلاين
#الدوري الإنجليزي #ليفربول #توتنهام

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة