صدمة جديدة لتشلسي بإصابة مدافعه وغيابه لفترة طويلة

تعرض نادي تشيلسي الإنجليزي لضربة جديدة، بعد تأكد إصابة الظهير الأيسر للفريق، بن تشيلويل، وغيابه عن الفريق لبضعة أسابيع.



وكان الظهير الإنجليزي، البالغ من العمر 26 عامًا، قد غادر المباراة التي فاز بها تشيلسي (1-0) على أرضه أمام برايتون في كأس كاراباو يوم الأربعاء الماضي، بسبب إصابة في أوتار الركبة.



ووصف المدرب الأرجنتيني، ماوريسيو بوكيتينو، إصابة لاعبه الأخيرة بأنها "سيئة"، ورفض وضع جدول زمني لتعافيه، خاصة وأنها الإصابة الثالثة في أوتار الركبة التي يتعرض لها تشيلويل خلال الـ 12 شهرًا الماضية.



لكن وفقًا لما أفادته صحيفة التلغراف، من المقرر أن يغيب مدافع تشيلسي لمدة شهرين على الأقل، أي شهر حتى ديسمبر\ كانون الأول القادم، ويمكن أن يقضي وقتًا أطول، إذا لم تسر عملية إعادة تأهيله كما هو مخطط له.



وعانى بن تشيلويل من أول إصابة في أوتار الركبة قبل وقت قصير من نهائيات كأس العالم في قطر العام الماضي، ما تسبب في غيابه عن تلك البطولة، كما غاب عن الملعب حتى نهاية الموسم الماضي بسبب مشكلة مماثلة.



وسيعتمد بوكيتينو وطاقمه التدريبي في الفريق الآن على الظهير الإسباني مارك كوكوريلا، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به في آخر ثلاث مباريات عندما شارك أساسيًا، وحقق البلوز ثلاثة انتصارات.



كما سيتأثر المنتخب الإنجليزي في الفترة القادمة بإصابة بن تشيلويل الأخيرة، في ظل غياب ظهير مانشستر يونايتد لوك شاو أيضًا للإصابة، ما قد يدفع غاريث ساوثغيت إلى استدعاء ليفي كولويل، قلب دفاع تشيلسي الشاب الذي تألق في مركز الظهير الأيسر مع البلوز.