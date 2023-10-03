هيئة إسناد الداخل تدعو للتكاتف والوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال بالأقصى

دعت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد فلسطينيي الداخل المحتل، اليوم الثلاثاء، مكونات الداخل المحتل وقواه الحية إلى التكاثف والوحدة وإفشال مخططات الاحتلال وحكومته المتطرفة بحق الأقصى ومدينة القدس.

واستنكرت الهيئة، في البيان الختامي الذي عقد خلال اجتماعها اليوم بمدينة غزة، الحملة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال بحق المرابطين في المسجد الأقصى وخصوصاً أبناء الداخل المحتل.

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وأوضحت الهيئة، أن قوات الاحتلال اعتدت على الشيخ أبو بكر الشيمي من مدينة عكا وطارق دعور، خلال تواجدهم في المسجد الأقصى المبارك.

أشارت إلى استمرار اعتقال المرابطة سماح محاميد من مدينة أم الفحم، وإبعادها عن الأقصى ومدينة القدس المحتلة إلى جانب مرابطين أخرين.

وأكدت الهيئة، أن الاحتلال يهدف لإلهاء الأهالي عن دورهم الوطني، ودفعهم للهجرة من بلداتهم تطبيقًا للفكرة الصهيونية.

ولفتت إلى أن إجراءات الاحتلال القمعية بحق الأهالي لن تفلح بكسر إرادة شعبنا أو كبح مشروعه الكفاحي ونضاله الوطني في حماية مقدساته ونيل حريته.

ودعت الهيئة الشعب الفلسطيني في كافة تواجده لإحياء ذكرى مذبحة كفر قاسم الـ 67 تزامنًا مع أهالي الداخل المحتل في الـ 29 من أكتوبر الجاري.

المصدر / فلسطين أون لاين