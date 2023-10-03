فقدان العشرات جراء غرق قارب في نيجيريا

فقد مالا يقل عن 40 شخصًا بعد انقلاب مركب في نهر النيجر في شمال غرب نيجيريا، ويعتقد أنهم قد قضوا غرقا.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن بالا محمد، وهو مسؤول في منطقة "يوري" بولاية كيبي شمال غرب نيجيريا، حيث وقع الحادث، قوله إن المركب الذي كان يقل 50 شخصا انقلب يوم أمس الإثنين، بسبب التيارات القوية، وإن 10 ركاب قد تم إنقاذهم.

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وأعرب بالا محمد عن اعتقاده بموت باقي ركاب المركب غرقا، حيث لم يعثر لهم على أثر بعد يوم من جهود البحث عن ناجين من الحادث.

وقال المسؤول المحلي النيجيري إن جهود البحث عن ناجين تكتنفها صعوبات، نظرا لارتفاع منسوب المياه والتيارات القوية بسبب موسم الأمطار.

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وتتكرر حوادث غرق القوارب في نيجيريا، خاصة خلال موسم الأمطار، نظرا لعوامل عديدة من بينها تحميل القوارب فوق طاقتها وعدم صيانتها على الحو الصحيح، وعدم الالتزام بقواعد السلامة.

ولقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم غرقا في مطلع سبتمبر/أيلول المنصرم، وفقد نحو 50 شخصا عندما انقلب مركب يحمل أكثر من 100 مزارع في نهر النيجر، وفقا ما أعلنته السلطات النيجيرية حينها.

المصدر / وكالات