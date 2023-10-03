الداخلية بغزة تلقي القبض على السجين الهارب من سيارة الترحيلات

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على أحد الهاربين الجنائيين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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وأفاد المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي، بأن وزارته تمكنت من إلقاء القبض على السجين الجنائي الهارب (م، د) (25 عامًا)، الذي فرّ أثناء نقله في سيارة الترحيلات بتاريخ 20 سبتمبر الماضي، خلال مهمة قامت بها قوة من الأجهزة الأمنية في محافظة خانيونس مساء اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين